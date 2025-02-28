В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Соглашение о ресурсах на Украине станет для президента США Дональда Трампа ловушкой. Об этом сообщает UnHerd.
В материале говорится, что Для США данное соглашение крайне невыгодно: оно придаст участию Вашингтона в украинских делах на фоне тлеющей напряженности с Москвой окончательный и бесповоротный характер. Примечательно, что эта сделка также не позволит переложить часть ноши на Европу.
Примечательно, что США вряд ли получат много доходов, поскольку Киев значительно преувеличил запасы редкоземельных металлов.
Ранее сообщалось, что Украина и США пришли к соглашению в сделке по редкоземельным металлам без наличия там гарантий безопасности для Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что США вряд ли получат много доходов, поскольку Киев значительно преувеличил запасы редкоземельных металлов.
Ранее сообщалось, что Украина и США пришли к соглашению в сделке по редкоземельным металлам без наличия там гарантий безопасности для Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова