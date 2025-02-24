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В Раде попытаются снова восстановить легитимность Зеленского

Депутат Гончаренко*: в Раду «протаскивают» постановление в поддержку Зеленского
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Верховная Рада Украины попытается снова провести проваленное голосование о легитимности Владимира Зеленского. Об этом написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Парламентарий сообщил о новом внесении на рассмотрении Рады постановления о легитимности лидера киевского режима и «поддержке демократии» в стране.

По его мнению, Рада будет стараться «протащить Зеленского на ближайшем заседании».

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года.

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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Южная Корея отменила ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования
24 февраля 2025, 19:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Южная Корея решила отменить ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. Об этом сообщило Министерство промышленности, торговли и ресурсов республики.
Поводом для отмены ограничений названы финансовые сложности, на которые в последнее время жаловались компании-экспортеры. В ведомстве попросили не связывать данное решение с возможностью последующей отмены санкций.

Уточняется, что изменения предполагают отказ от необходимости получать индивидуальные разрешения для поставок в РФ ряда товаров. С 28 февраля можно предоставлять обычные документы, которые необходимы для экспорта.

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#южная корея
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Жена Макрона оказалась его отцом: завершение сенсационного расследования о семье президента Франции. Инцест и связь с Ротшильдом
24 февраля 2025, 18:05

Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс продолжает делиться с публикой сенсационным расследованием о семье Макрон. В четвёртой, финальной части видео «Становясь Брижит» журналистка обращает внимание на поразительное сходство между членами семей Эмманюэмля Макрона и Брижит Макрон.
Она также указывает на то, что инцест в этих семьях имел место задолго до их свадьбы. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство Эммануэля Макрона


Жермен Арибет Ногез (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Родителями лидера Франции считаются Жан-Мишель Макрон и Франсуаза Макрон-Ногес. Только со своими биологическими родителями, а также с братьями и сестрами Эммануэль близок не был. В своей автобиографии Макрон отводит важную роль своей бабушке Маннетт. Фактически именно бабушка занималась воспитанием будущего президента, и Кэндис Оуэнс делает вывод, что родители Эммануэля — это лишь формальные родственники.

Информация о бабушке полностью стерта из страниц истории. Автор видео ставит вопросы о личности бабушки:

«Может, ее звали не Жермен Арибет Ногез? Может, она пользовалась другим именем?»

Покровители из семьи Ротшильд


Дэвид де Ротшильд и Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Свою карьеру Эммануэль Макрон начинал в банке. Его коллеги говорили, что он даже не знал, что такое EBITDA (операционная прибыль компании), но при этом стал самым молодым управляющим партнером. В карьере будущего лидера страны активно поддерживал Дэвид Ротшильд. На вопрос «почему?» Кэндис отвечает цитатой двоюродной сестры Дэвида де Ротшильда Натали Реймс-Ротшильд.

«Порок — это хорошо, но инцест лучше, потому что он остается в семье».

Семья Ротшильдов уже много поколений практикует инцест для сохранения активов семьи. Они якобы это делали до тех пор, пока это не перестало быть социально приемлемым, то есть вплоть до конца XIX века. По мнению Ротшильдов, если женщина вступает в брак с человеком, не принадлежащим к её семье, она оказывается проклята. Встает логичный вопрос: почему Дэвид де Ротшильд выбрал Макрона?

«Я продвигаю тебя по карьерной лестнице, потому что ты мой родственник. И для меня важнее всего, чтобы этот банк и всё, что ты делаешь, оставалось в семье. Ты даешь кому-то работу не потому, что он является квалифицированным сотрудником, а потому, что он член твоей семьи, не так ли?» — говорит Оуэнс.

Этими вопросами журналистка подводит публику к мысли о более запутанном прошлом лидера Франции и его «непростом восхождении на трон».

Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России
Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России

Отец стал женой сына


Брижит Макрон и Жан-Мишелем Тронье (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

В прошлых частях расследования Кэндис Оуэнс говорила, что Брижит Макрон присвоила себе личность своей пропавшей сестры. До смены пола Брижит была Жан-Мишелем Тронье, у которого были дети от неизвестных девушек. Среди ныне числящихся детей первой леди: сына Себастьяна и дочерей Лоранс и Тиффани был еще ребенок, и им является Эммануэль Макрон.

До подросткового возраста мальчика воспитывала странная бабушка, а потом взял под опеку отец, совершивший «гендерный переход»*. Брижит с 14 лет вела мальчика к власти, явно не без помощи стороны генетической матери, связанной с Ротшильдами.

В результате мы имеем дело с типичным случаем, когда люди пытаются сохранить своё положение и материальное благополучие, прибегая к инцесту, фальсификации данных и подмене личностей.


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* Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
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ЕС ввел санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской
24 февраля 2025, 14:21

Михаил Галустян (Фото: Телеграм: @galustyanmichael)

В рамках 16-го пакета санкций, введенных Евросоюзом против России, ограничения коснулись 48 физических лиц. В их числе оказались российский актер и комик Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, сенатор от Крыма и шахматист Сергей Карякин, председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, а также владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Среди других попавших под санкции физических лиц можно отметить сенатора от Астраханской области Андрея Деркача, директора по особым поручениям «Ростеха», мужа телеведущей Тины Канделаки Василия Бровко, блогера и медиа-менеджера Кристину Потупчик, акционера Уральской горно-металлургической компании Игоря Кудряшкина, главу холдинга «Ленинец» Анатолия Турчака, а также генерального директора выставки достижений «Россия» Наталью Виртуозову. В список также вошли генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков, глава ОАК Вадим Бадеха, бизнесмен Альберт Авдолян и олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Кроме того, под санкции попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) за реализацию программы «Время героев», направленной на поддержку участников спецоперации на Украине. В числе юридических лиц в санкционном списке также значатся Черноморский банк развития и реконструкции и криптовалютная биржа Garantex.

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#россия
#санкции
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#медиа
#рф
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В США оценили подход нового канцлера Германии к России
Politico: новый канцлер Германии Мерц будет жестче Шольца по отношению к России
24 февраля 2025, 11:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Победивший на парламентских выборах в Германии лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет жестче относиться к РФ, чем его предшественник Олаф Шольц. Об этом сообщает американское издание Politico.
В материале газеты уточняется, что подход Мерца является более жестким, чем у Шольца. Издание называет отношение Мерца к России «консервативным западногерманским подходом».

Примечательно, что Шольца всегда критиковали как якобы «осторожного сторонника Киева», который боится пересекать красные линии с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, ранее в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ.

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#выборы
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#россия
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Белый дом начал массовые крупномасштабные сокращения сотрудников USAID
Администрация президента США Трампа уволит тысячи сотрудников USAID
24 февраля 2025, 06:59

Фото: iStock/rarrarorro

Руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное Дональдом Трампом, уведомило 2 тыс. сотрудников о предстоящем увольнении, сообщает The New York Times. Кроме того, до тысячи работников агентства были отправлены в административный отпуск. Однако это не затронуло тех, кто работает над критически важными и специальными программами, а также ключевых руководителей.
Решение стало частью масштабной кампании Трампа по оптимизации государственных расходов. После его возвращения в Белый дом почти вся иностранная помощь была заморожена на 90 дней, а численность персонала агентства планируется сократить более чем в 30 раз, пишет Reuters.

Исполняющим обязанности директора USAID назначен госсекретарь Марко Рубио, а на другие руководящие должности были утверждены новые сотрудники администрации.

Ранее суд временно запретил агентству сокращать сотрудников, однако 21 февраля вынес решение в пользу администрации Трампа, разрешив увольнения, административные отпуска и закрытие зарубежных представительств.

В ответ на эти меры представители 14 штатов подали иск против Трампа и Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности государственного управления (DOGE). В иске утверждается, что назначение Маска нарушает Конституцию США, ведь функции его должности включают в себя те решения, которые обычно утверждались бы сенатом.

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