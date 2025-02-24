В Раде попытаются снова восстановить легитимность Зеленского

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Верховная Рада Украины попытается снова провести проваленное голосование о легитимности Владимира Зеленского. Об этом написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Парламентарий сообщил о новом внесении на рассмотрении Рады постановления о легитимности лидера киевского режима и «поддержке демократии» в стране.
По его мнению, Рада будет стараться «протащить Зеленского на ближайшем заседании».
Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров.
Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года.
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По его мнению, Рада будет стараться «протащить Зеленского на ближайшем заседании».
Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров.
Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года.
Читайте также:
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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова