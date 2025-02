Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля

«Локальной отмены ограничений через некоторое время можно ожидать, но всерьёз говорить о прекращении санкционной агрессии против России, и тем более о возвращении нам украденных у нас денег и компенсации морального и материального ущерба, который нам нанесли, — для этого нужно иметь дипломатию, которая защищает национальные интересы России», — заявил Делягин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Будет ли это возможно, станет видно со временем. Однако пока, по словам эксперта, подобное развитие событий выглядит нереальным.При этом он отметил, что если антироссийские санкции все же отменят, то это сыграет положительную роль для экономики страны. Тем не менее, вовсе необязательно, что после этого Центробанк начнет ослаблять денежно-кредитную политику, заключил эксперт.Напомним, ранее обозреватели издания The Financial Times писали, что США могут в скором времени снять с России многочисленные санкции. Такому развитию событий во многом поспособствовали недавние переговоры делегаций двух стран в Эр-Рияде.