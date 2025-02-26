Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский прибудет в пятницу в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Об этом глава государства заявил в ходе первого заседания кабмина.
Американский лидер заявил, что соглашение, которое будет подписано 28 февраля является очень важным. Трамп поблагодарил министра торговли США Говарда Латника и министра финансов США Скотта Бессента за проделанную работу.
Трамп подчеркнул, что Штаты уже вложили порядка 350 миллиардов долларов в поддержку Украины. Европа, в свою очередь, предоставила только 100 миллиардов.
По словам президента, рассматриваемый вопрос важен в равной степени как для США, так и для стран Европы. К тому же, она находится гораздо ближе к Украине, поэтому ей следует делать гораздо больше.
Новая сделка, продолжил Трамп, позволит США вернуть вложенные средства и получать дополнительные доходы в будущем.
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Трамп подчеркнул, что Штаты уже вложили порядка 350 миллиардов долларов в поддержку Украины. Европа, в свою очередь, предоставила только 100 миллиардов.
По словам президента, рассматриваемый вопрос важен в равной степени как для США, так и для стран Европы. К тому же, она находится гораздо ближе к Украине, поэтому ей следует делать гораздо больше.
Новая сделка, продолжил Трамп, позволит США вернуть вложенные средства и получать дополнительные доходы в будущем.
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Анастасия Чинкова