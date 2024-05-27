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Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в социальной сети X, что Западу необходимо восстановить мирные отношения с РФ и перестать проводить политику эскалации конфликта на Украине.
Политик призвал прекратить поставку Киеву вооружений. Куртен утверждает, что это не приносит выгоду британским гражданам, так как границы государства остаются незащищенными, а социальная сфера постоянно ухудшается.
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова