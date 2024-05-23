В Британии задержали мужчину по обвинению в нарушении нацбезопасности из-за связей с РФ

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Британец Говард Майкл Филлипс задержан в Лондоне по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.
Уточняется, что 64-летний Филлипс был задержан 16 мая. После предъявления ему обвинений, были проведены обыски в нескольких домах в графствах Хартфордшир и Эссекс на юго-востоке Англии.
Примечательно, арест британца не связан с иными недавними расследованиями случаев нарушения закона о национальной безопасности. Ранее сообщалось о пяти случаях задержания лондонской полицией по обвинению в поджоге склада украинской организации якобы по заказу Москвы.
Ранее сообщалось, что в одном из пабов Лондона шпион из России попытался завербовать главу Консервативной партии Великобритании Грега Хэндса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, арест британца не связан с иными недавними расследованиями случаев нарушения закона о национальной безопасности. Ранее сообщалось о пяти случаях задержания лондонской полицией по обвинению в поджоге склада украинской организации якобы по заказу Москвы.
Ранее сообщалось, что в одном из пабов Лондона шпион из России попытался завербовать главу Консервативной партии Великобритании Грега Хэндса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова