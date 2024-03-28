В Киеве не исключили угрозу попыток проникновения в город ДРГ

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Киевские власти не исключили угрозу попыток проникновения в город диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и активизации «вражеских агентов». Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что удары по стратегическим объектам на территории Украины последовали после атаки ВСУ на Крымский мост в 2022 году.
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