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Военный врач с позывным «Велес» смог перехватить управление танком и помешать прорыву ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.
По информации источника, противник пытался совершить прорыв к населенному пункту Козинка в Белгородской области. Сообщается, что врач занял место командира танка и вел огонь прямой наводкой по подразделениям украинских войск.
После этой атаки ВСУ понесли серьезные потери, в результате чего им пришлось отступить.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебрасывают под Часов Яр личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации фронта. Он также отметил, что в настоящее время панические настроения преобладают в рядах противника.
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После этой атаки ВСУ понесли серьезные потери, в результате чего им пришлось отступить.
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Екатерина Коршунова