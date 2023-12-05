В Британии утверждают, что непальские наемники-гуркхи участвуют в спецоперации РФ

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Британское издание Reuters утверждает, что знаменитые непальские наемники-гуркхи принимают участие в боевых действиях на стороне России.
На днях украинские паблики опубликовали интервью с наемником из Непала, воевавшим на стороне ВС РФ, и попавший в плен к ВСУ.
Уточняется, что МИД Непала призвал Россию вернуть на родину тела погибших бойцов, а также выплатить компенсации их семьям. Также власти страны призвали своих граждан не принимать участие в боевых действиях ни на одной из конфликтующих сторон.
Теперь Непал пытается дипломатическим путем освободить пленного.
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«Власти Непала уже призвали Россию не вербовать своих граждан на войну в Украину и отправить всех уже завербованных домой. В Украине, по данным непальских властей, погибли уже шестеро граждан Непала», - говорится в статье.
Теперь Непал пытается дипломатическим путем освободить пленного.
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Элина Позднякова