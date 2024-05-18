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На победу Киева в конфликте на Украине можно даже поставить деньги, с таким заявлением выступил глава британского Минобороны Грант Шаппс в своей статье для Daily Express.
«Но для этого нам нужно коллективно выделить деньги сейчас», — написал в своём неоднозначном заявлении Шаппс.
При этом глава британского оборонного ведомства признал, что российские силы ведут успешное наступление на восточных фронтах. Шаппс также уточнил, что для Вооружённых сил Украины наступили сложные времена.
Российская армия действительно проводит успешные наступательные действия в Харьковской области. Американское издание Washington Post подтвердило, что ВС РФ за пару недель удалось освободить больше территорий, чем заняла Украина в период летнего контрнаступления.
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