Сальдо: Под обстрелом города Скадовск со стороны ВСУ пострадали 11 человек

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Под обстрелом ВСУ херсонского города Скадовск пострадали 11 человек, об этом сообщили в пресс-службе главы региона Владимира Сальдо.
«Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили представители губернатора.
Уточняется, что многие пострадавшие получили травмы от осколков снарядов.
В настоящий момент на месте происшествия продолжают свою работу сотрудники экстренных служб. Информация о количестве пострадавших и разрушений уточняется.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 18 мая в небе над Крымом был уничтожен беспилотник ВСУ.
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