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Военный обозреватель Влад Шлепченко рассказал, на какие меры вынужден идти киевский режим, чтобы хоть как-то противостоять противнику. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Шлепченко, Киев находится в безвыходном положении и вынужден восстанавливать старую технику. Он отметил, что некоторые боевые технические единицы ВСУ используются со времён ликвидации Чернобыльской катастрофы, которые, по его словам, являются зомби-рухлядью.
Отмечается, что боеспособность такой техники находится под большим сомнением.
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«Двухмоторный Hind-G1 — это ударный вертолёт Hind-E 1976 года выпуска с дополнительным оборудованием для обнаружения радиации в воздухе и почве. Это вертолёт-разведчик для ядерной войны», — приводит Царьград слова американских журналистов.
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Екатерина Коршунова