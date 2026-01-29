Достижения.рф

В Черкасской области мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК

В Умани мужчина ударил ножом в шею сотрудника военкомата
Фото: iStock/zoka74

В Умани Черкасской области произошел инцидент с нападением на сотрудника военкомата. Об этом пишет РИА Новости.



Мужчина подошел к группе военнослужащих, которые занимались оповещением призывников, и внезапно нанес удар ножом в шею одному из них. Раненый получил медицинскую помощь и сейчас находится в больнице. Нападавшего задержали на месте происшествия и передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства инцидента выясняются.

В последнее время Киевский режим сталкивается с дефицитом личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, регулярно приводят к скандалам и вызывают протестные настроения.

Читайте также:

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0