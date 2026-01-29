В Черкасской области мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК
В Умани Черкасской области произошел инцидент с нападением на сотрудника военкомата. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчина подошел к группе военнослужащих, которые занимались оповещением призывников, и внезапно нанес удар ножом в шею одному из них. Раненый получил медицинскую помощь и сейчас находится в больнице. Нападавшего задержали на месте происшествия и передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства инцидента выясняются.
В последнее время Киевский режим сталкивается с дефицитом личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, регулярно приводят к скандалам и вызывают протестные настроения.
