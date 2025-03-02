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В одном из детских интернатов Лисичанска в Луганской Народной Республике был найден список насильно вакцинированных детей, которым иностранные медики при киевском режиме ставили неизвестные прививки. Об этом сообщает RT.
«Среди документов этого детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей, которым были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезенных иностранными медиками», — рассказал изданию военкор редакции Саргон Хадай.
Список насильно вакцинированных был обнаружен сотрудниками ФСБ и Росгвардии. Есть факты причастности международных организаций к данному инциденту. Отмечается, что детей прививали во время того, когда этот район контролировался киевскими властями.
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