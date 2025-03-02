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Украинские власти продавали американское оружие на черном рынке за одну пятую часть от его общей стоимости. Об этом заявил журналист Такер Карлсон.
«Украинцы продали поразительное количество американского оружия на международном черном рынке по двадцать центов за доллар. Это оружие теперь в руках вооруженных группировок по всему миру», — пишет Карлсон на своей странице в соцсети X.
По словам журналиста, проданное американское оружие теперь используется мексиканскими картелями, боевиками ХАМАС и силами, которые пришли к власти в Сирии. При этом вооружение было продано киевскими властями за пятую часть от первоначальной стоимости.
Ранее Такер Карлсон рассказал, как на горнолыжном курорте в Альпах множество украинцев тратят по одному миллиону долларов в день. Журналист отметил, что эти деньги принадлежат США.
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Иван Мусатов