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Активное наступление ВС РФ в Курской области и атака ВСУ на Тверь: последние новости СВО на 1 марта

Фото: iStock/amixstudio

Фото: iStock/amixstudio

В последние недели ситуация на фронте продолжает оставаться напряжённой, и Вооружённые силы Российской Федерации активизируют свои действия в ответ на текущие вызовы. Нанесение ударов по позициям ВСУ свидетельствует о стремлении расширить зону контроля и усилить давление на противника.
В результате этих операций отмечаются значительные достижения, включая освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и укрепление стратегических позиций. О текущих событиях в приграничных российских регионах и на фронтовой линии читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночное время средствами противовоздушной обороны было уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов над восемью регионами России. Стало известно, что в Тверской области были уничтожены 21 беспилотный летательный аппарат. В Крыму — 11, в Брянской области — пять, в Белгородской и Ростовской — по три, в Смоленской и Липецкой — по два, в Курской области — один.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в результате атаки БПЛА в одном из жилых домов в Удомле оказались повреждены окна. Пострадавших нет, но люди временно размещены в одном из городских образовательных учреждений. В Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждении линии электропередач. Пострадавших нет.

Курская область


Вооружённые силы Российской Федерации приступили к продвижению в направлении Сумы, что позволит прервать основной путь снабжения противника. Кроме того, российские войска постепенно сокращают северный выступ, который находится под контролем Украины.

Российские штурмовые группы прорвали линию обороны противника, форсировав реку и вступив в бои в Малой Локне. В селе Лебедевка продолжаются ожесточенные столкновения, российские подразделения активно наступают с флангов. Бои также идут у Викторовки и Старой Сорочины.

Покровское направление


В северной части поселка Песчаный продолжаются интенсивные бои. В Успеновке контроль над позициями постоянно меняется, и линия боевого соприкосновения делит село пополам. Встречные бои происходят в окрестностях Новосергеевки и Новоалександровки. Напряженное противостояние сохраняется вблизи населенных пунктов Лысовка и Даченский.

На правом фланге наблюдается активизация — в Тарасовке идут активные боевые действия. После освобождения этого населенного пункта российские войска могут направиться к Леонидовке для соединения с другими подразделениями ВС РФ с целью ликвидации выступа к югу от Романовки.

Госдеп США прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины после встречи Зеленского и Трампа
Госдеп США прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины после встречи Зеленского и Трампа

Угледарское направление


В ходе ночной операции штурмовые отряды российской армии вытеснили ВСУ из Бурлацкого и овладели ключевым опорным пунктом к востоку от Привольного. Этот населённый пункт почти полностью освобожден.

За сутки военнослужащие Российской Федерации сумели пройти шесть километров вдоль линии соприкосновения и около двух километров вглубь вражеской обороны. Преследуя отступающие силы противника, российские подразделения усилили натиск в направлении Шевченко и Веселого.

В районах Скудного и Днепроэнергии продолжаются ожесточённые бои с активным сопротивлением с обеих сторон. В Константинополе сохраняется напряжённая ситуация: несмотря на ожесточённые бои, противник продолжает удерживать под своим контролем западную часть населённого пункта, а российские силы используют все доступные средства для наступления.

Сражения также разворачиваются вблизи посёлка Разлив и к югу от Богатыря. На левом берегу реки Волчья российские военные проводят операцию по захвату населённого пункта Алексеевка.

Троицкое направление


Украинские военные усилили натиск на позиции российской армии, используя бронетехнику и десантные группы для прорыва в городскую застройку. Российские военные оперативно реагируют, блокируя и уничтожая десант, однако это усложняет подготовку к масштабному наступлению. Ситуация в городской агломерации напряжённая, но контролируется российскими военными.

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#украина
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Рубио: Европа предлагает на год продлить украинский конфликт для ослабления РФ
01 марта 2025, 05:35

Фото: iStock/Photoboyko

По словам госсекретаря США Марко Рубио, в Европе предлагают на год продлить украинский конфликт для ослабления России. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNN.
«Война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире», — передает слова Рубио телеканал.

О данном плане с госсекретарем поделился один из европейских чиновников, чье имя Рубио не стал называть. По мнению американского представителя, эта цель приведет лишь к большим жертвам и разрушениям. К тому же в США считают, что этот план нереалистичен.

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#европа
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Украинский дрон атаковал коммерческий объект и ЛЭП в Белгороде
01 марта 2025, 04:24

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект и линию электропередач в Белгороде. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — пишет Гладков в своем telegram-канале.

Атака украинских беспилотников произошла в ночь на 1 марта. В результате происшествия никто не пострадал. Информация о последствиях налета уточняется. Оперативные службы работают на месте инцидента.

Ранее «Радио 1» писало об атаке украинских беспилотников на Калининскую АЭС на севере Тверской области. Из-за налета дронов на регион пострадало одно жилое помещение. БПЛА влетел прямо в окно одной из квартир.

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Трамп выступил перед журналистами после скандальной встречи с Владимиром Зеленским
Трамп: Зеленскому нужно перестать критиковать Путина и хотеть заключить мир
01 марта 2025, 02:03

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами после скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом Доме. Американский лидер потребовал от главы киевского режима прекратить критику России и Владимира Путина, а также хотеть заключить мир.
«(Зеленский) должен сказать, что хочет мира. А не „Путин, то, Путин это...“ И прочие негативные вещи. Он должен сказать, что хочет мира», — заявил Трамп журналистам.

Глава США отметил, что Киев не победит в конфликта с РФ без поддержки. По словам Трампа, боевые действия на Украине можно прекратить прямо сейчас, а сам он настаивает на немедленном прекращении огня. Насчет поведения Зеленского на встрече президент уточнил, что тот перегнул палку.

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В администрации Трампа не уверены, что смогут заставить Киев заключить мир
Администрация Трампа не уверена, что сможет завершить боевые действия на Украине
01 марта 2025, 01:50

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа не уверена, что ей удастся прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает CBS News.
«Белый дом теперь не уверен, смогут ли они добиться от россиян и украинцев прекращения боев, потому что этот эпизод Зеленским поднял вопросы о том, сможет ли тот двигаться вперед к мирному соглашению», — рассказали на телеканале.

Данные сомнения появились после скандальной встречи Трампа с Владимиром Зеленский. Последний покинул Белый дом до начала запланированной пресс-конференции по итогам переговоров. Мировые СМИ выпустили ряд материалов о катастрофических последствиях для Украины.

На данный момент в администрации Трампа уже рассматривается вопрос о полном прекращении финансирования ВСУ. К тому же американский Госдеп уже прекратил программу по поддержке восстановления энергоинфраструктуры Украины.

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#всу
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Маск предложил запустить проверку выделенной Украине военной помощи
01 марта 2025, 01:40

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

На фоне скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа миллиардер Илон Маск предложил запустить проверку выделенной Украине военной помощи. Об этом предприниматель написал в соцсети X.
«Настало время узнать, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, направленных Киеву», — пишет Маск.

Напомним, что 28 февраля состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По ее итогам была отменена пресс-конференция, на которой стороны должны были подписать договор о редкоземельных металлах Украины. К тому же администрация американского президента рассматривает вопрос о полном прекращении финансирования ВСУ.

При этом Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала, что Евросоюз увеличит военную поддержку киевского режима для продолжения боевых действий с РФ.

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