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В последние недели ситуация на фронте продолжает оставаться напряжённой, и Вооружённые силы Российской Федерации активизируют свои действия в ответ на текущие вызовы. Нанесение ударов по позициям ВСУ свидетельствует о стремлении расширить зону контроля и усилить давление на противника.
В результате этих операций отмечаются значительные достижения, включая освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и укрепление стратегических позиций. О текущих событиях в приграничных российских регионах и на фронтовой линии читайте в материале «Радио 1».
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночное время средствами противовоздушной обороны было уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов над восемью регионами России. Стало известно, что в Тверской области были уничтожены 21 беспилотный летательный аппарат. В Крыму — 11, в Брянской области — пять, в Белгородской и Ростовской — по три, в Смоленской и Липецкой — по два, в Курской области — один.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в результате атаки БПЛА в одном из жилых домов в Удомле оказались повреждены окна. Пострадавших нет, но люди временно размещены в одном из городских образовательных учреждений. В Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждении линии электропередач. Пострадавших нет.
Вооружённые силы Российской Федерации приступили к продвижению в направлении Сумы, что позволит прервать основной путь снабжения противника. Кроме того, российские войска постепенно сокращают северный выступ, который находится под контролем Украины.
Российские штурмовые группы прорвали линию обороны противника, форсировав реку и вступив в бои в Малой Локне. В селе Лебедевка продолжаются ожесточенные столкновения, российские подразделения активно наступают с флангов. Бои также идут у Викторовки и Старой Сорочины.
В северной части поселка Песчаный продолжаются интенсивные бои. В Успеновке контроль над позициями постоянно меняется, и линия боевого соприкосновения делит село пополам. Встречные бои происходят в окрестностях Новосергеевки и Новоалександровки. Напряженное противостояние сохраняется вблизи населенных пунктов Лысовка и Даченский.
На правом фланге наблюдается активизация — в Тарасовке идут активные боевые действия. После освобождения этого населенного пункта российские войска могут направиться к Леонидовке для соединения с другими подразделениями ВС РФ с целью ликвидации выступа к югу от Романовки.
В ходе ночной операции штурмовые отряды российской армии вытеснили ВСУ из Бурлацкого и овладели ключевым опорным пунктом к востоку от Привольного. Этот населённый пункт почти полностью освобожден.
За сутки военнослужащие Российской Федерации сумели пройти шесть километров вдоль линии соприкосновения и около двух километров вглубь вражеской обороны. Преследуя отступающие силы противника, российские подразделения усилили натиск в направлении Шевченко и Веселого.
В районах Скудного и Днепроэнергии продолжаются ожесточённые бои с активным сопротивлением с обеих сторон. В Константинополе сохраняется напряжённая ситуация: несмотря на ожесточённые бои, противник продолжает удерживать под своим контролем западную часть населённого пункта, а российские силы используют все доступные средства для наступления.
Сражения также разворачиваются вблизи посёлка Разлив и к югу от Богатыря. На левом берегу реки Волчья российские военные проводят операцию по захвату населённого пункта Алексеевка.
Украинские военные усилили натиск на позиции российской армии, используя бронетехнику и десантные группы для прорыва в городскую застройку. Российские военные оперативно реагируют, блокируя и уничтожая десант, однако это усложняет подготовку к масштабному наступлению. Ситуация в городской агломерации напряжённая, но контролируется российскими военными.
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Ночная атака беспилотников
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночное время средствами противовоздушной обороны было уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов над восемью регионами России. Стало известно, что в Тверской области были уничтожены 21 беспилотный летательный аппарат. В Крыму — 11, в Брянской области — пять, в Белгородской и Ростовской — по три, в Смоленской и Липецкой — по два, в Курской области — один.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в результате атаки БПЛА в одном из жилых домов в Удомле оказались повреждены окна. Пострадавших нет, но люди временно размещены в одном из городских образовательных учреждений. В Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждении линии электропередач. Пострадавших нет.
Курская область
Вооружённые силы Российской Федерации приступили к продвижению в направлении Сумы, что позволит прервать основной путь снабжения противника. Кроме того, российские войска постепенно сокращают северный выступ, который находится под контролем Украины.
Российские штурмовые группы прорвали линию обороны противника, форсировав реку и вступив в бои в Малой Локне. В селе Лебедевка продолжаются ожесточенные столкновения, российские подразделения активно наступают с флангов. Бои также идут у Викторовки и Старой Сорочины.
Покровское направление
В северной части поселка Песчаный продолжаются интенсивные бои. В Успеновке контроль над позициями постоянно меняется, и линия боевого соприкосновения делит село пополам. Встречные бои происходят в окрестностях Новосергеевки и Новоалександровки. Напряженное противостояние сохраняется вблизи населенных пунктов Лысовка и Даченский.
На правом фланге наблюдается активизация — в Тарасовке идут активные боевые действия. После освобождения этого населенного пункта российские войска могут направиться к Леонидовке для соединения с другими подразделениями ВС РФ с целью ликвидации выступа к югу от Романовки.
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Угледарское направление
В ходе ночной операции штурмовые отряды российской армии вытеснили ВСУ из Бурлацкого и овладели ключевым опорным пунктом к востоку от Привольного. Этот населённый пункт почти полностью освобожден.
За сутки военнослужащие Российской Федерации сумели пройти шесть километров вдоль линии соприкосновения и около двух километров вглубь вражеской обороны. Преследуя отступающие силы противника, российские подразделения усилили натиск в направлении Шевченко и Веселого.
В районах Скудного и Днепроэнергии продолжаются ожесточённые бои с активным сопротивлением с обеих сторон. В Константинополе сохраняется напряжённая ситуация: несмотря на ожесточённые бои, противник продолжает удерживать под своим контролем западную часть населённого пункта, а российские силы используют все доступные средства для наступления.
Сражения также разворачиваются вблизи посёлка Разлив и к югу от Богатыря. На левом берегу реки Волчья российские военные проводят операцию по захвату населённого пункта Алексеевка.
Троицкое направление
Украинские военные усилили натиск на позиции российской армии, используя бронетехнику и десантные группы для прорыва в городскую застройку. Российские военные оперативно реагируют, блокируя и уничтожая десант, однако это усложняет подготовку к масштабному наступлению. Ситуация в городской агломерации напряжённая, но контролируется российскими военными.
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Елена Генералова