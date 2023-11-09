В Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв

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В украинском Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв.
«В Днепре (украинское название Днепропетровска — ред.) раздался взрыв во время воздушной тревоги», — пишет телеканал ТСН в Телеграм-канале.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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