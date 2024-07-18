Фото: istockphoto/Olena_Z
Выход из Урожайного на юге Донецкой народной республики впервые официально признали боевики ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», со ссылкой на спикера группировки «Хортица» Назара Волошина.
По его словам, украинские военные отошли на новые рубежи, поскольку оставаться на прежних позициях опасно.
Ранее представитель группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что большая часть позиций радикалов в Крынках под Херсоном полностью разрушена.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Власти ЛДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны киевского режима. Руководство РФ приняло решение об оказании поддержки.
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Ранее представитель группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что большая часть позиций радикалов в Крынках под Херсоном полностью разрушена.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Власти ЛДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны киевского режима. Руководство РФ приняло решение об оказании поддержки.
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Никита Кротов