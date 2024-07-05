В ДНР объявлен в розыск убивший семью с ребёнком украинский снайпер

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Снайпер 15-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины Иван Филиппов объявлен в международный розыск. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил его к пожизненному заключению за убийство семьи с ребёнком.
Суд и следствие установили, что в марте 2022 года украинский снайпер, находясь на позиции в здании на территории Мариуполя, заметил гражданский автомобиль, двигавшийся в сторону расположения российских частей, передаёт RT. Решив, что те, кто едут в машине, придерживаются пророссийской позиции, он сделал по машине семь выстрелов из снайперской винтовки. В результате находившиеся в автомобиле муж с женой и их ребёнок были убиты.
Верховный суд ДНР заочно осудил украинского снайпера на пожизненное заключение. Поскольку Филипов скрылся от следствия и суда за пределами Российской Федерации, он был объявлен в международный розыск.
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