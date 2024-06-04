Морпех ВСУ осужден на 24 года за приказ расстрелять двух мирных жителей ДНР

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За приказ расстрелять двух мирных жителей ДНР на 24 года строгого режима осудили украинского боевика Владислава Стрюкова. Об этом сообщает «Лента.ру».
Стрюков командовал разведротой 36 бригады морпехов военно-морских сил Украины. Следователи установили, что в конце марта 2022 года, находясь в Мариуполе, Стрюков приказал своему подчиненному расстрелять двух гражданских, которые были поблизости от боевой позиции. Военный начал стрелять, но люди скрылись из-под обстрела.
Стрюков признан виновным в покушении на убийство двух лиц в составе группы по политическим и идеологическим мотивам (ненависти), а также в жестоком обращении с мирными людьми Верховным судом ДНР.
До этого Стрюкова судили за убийство гражданского населения. Он отбывает наказание.
Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил британского наемника Эйреса Марка Джона к 14 годам лишения свободы за участие в конфликте на стороне ВСУ.
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Стрюков признан виновным в покушении на убийство двух лиц в составе группы по политическим и идеологическим мотивам (ненависти), а также в жестоком обращении с мирными людьми Верховным судом ДНР.
До этого Стрюкова судили за убийство гражданского населения. Он отбывает наказание.
Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил британского наемника Эйреса Марка Джона к 14 годам лишения свободы за участие в конфликте на стороне ВСУ.
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Никита Кротов