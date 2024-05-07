Стало известно, что суд в Москве заочно арестовал воюющих в составе ВСУ наёмников

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Суд в РФ заочно арестовал троих наемников: Дениса Десяткина из Израиля, бывшего морского пехотинца Троя Оффенбекера из США и Станислава Гибадулина из Молдавии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что наемники скрываются от следствия в рамках уголовного дела о наемничестве, а также то, что они являются бойцами «Иностранного легиона». Все они заочно арестованы в Москве.
Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии, воевавшего в зоне СВО на стороне ВСУ, к 14 годам колонии. Следствие установило, что грузинский военный прибыл на Украину в марте 2022 года. За военные действия на стороне ВСУ он получил 1,5 миллиона рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова