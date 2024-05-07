Стало известно, что суд в Москве заочно арестовал воюющих в составе ВСУ наёмников

Суд в РФ заочно арестовал троих наемников: Дениса Десяткина из Израиля, бывшего морского пехотинца Троя Оффенбекера из США и Станислава Гибадулина из Молдавии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.