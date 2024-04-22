В ДНР пояснили важность освобождения Новомихайловки

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Освобождение села Новомихайловка в ДНР приближает окружение Угледара, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, Новомихайловка имеет стратегическую важность на южнодонецком направлении с точки зрения подхода к Угледару. Освобождение открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ, отметил он.
В понедельник стало известно, что группировка «Юг» освободила населённый пункт Новомихайловка в ДНР.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ освободили Первомайское на авдеевском направлении. Также накануне российские войска взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка.
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В понедельник стало известно, что группировка «Юг» освободила населённый пункт Новомихайловка в ДНР.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ освободили Первомайское на авдеевском направлении. Также накануне российские войска взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка.
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Алёна Самарева