В Брянской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадали два мирных жителя
В Брянской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, ранив двух человек. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его информации, беспилотник-камикадзе ВСУ нанёс целенаправленный удар по движущейся машине в селе Зёрново Суземского района. В результате нападения пострадали двое мирных жителей. Раненых мужчин уже доставили в больницу. В настоящий момент им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
