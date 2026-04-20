Подмосковный центр «Витязь» объявил о наборе в танковые войска
В подмосковном Центре специальной подготовки «Витязь» объявили набор на военную службу по контракту в танковые войска — один из ключевых родов сухопутных сил, играющий решающую роль в современных боевых операциях.
Танковые войска предназначены для ведения активных наступательных действий, прорыва обороны противника и развития успеха на поле боя. Их основой являются танки — высокомобильные бронированные машины, обладающие мощным вооружением, надежной защитой и высокой проходимостью. Подразделения танковых войск действуют как самостоятельно, так и во взаимодействии с пехотой, артиллерией и авиацией.
Кандидатам на службу необходимо иметь водительские права категории C или E, а также приветствуется опыт работы автомехаником. Это связано с особенностями эксплуатации и обслуживания сложной боевой техники, требующей высокой технической подготовки.
Военнослужащие танковых подразделений выполняют широкий спектр задач: управление боевыми машинами, техническое обслуживание и ремонт техники, участие в учениях и боевых операциях. Особое внимание уделяется подготовке экипажей, слаженности действий и быстроте принятия решений в условиях высокой динамики боя.
Контрактникам гарантируется полное государственное обеспечение на весь период службы. В него входят обмундирование, питание, проживание, компенсация транспортных расходов, а также помощь в оформлении и восстановлении документов. Дополнительно предусмотрены круглосуточная поддержка и расширенный социальный пакет.
Подробная информация о требованиях к кандидатам и условиях службы доступна на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».
