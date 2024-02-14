Авдеевское направление

«Селидово. Прилеты были», — сообщил он.





«По полигону в Селидово Армия России действительно попала качественно. Сложно мне лично представить уничтожение трех полнокровных батальонов одним ударом, но судя по тяжелой реакции пропагандистских ресурсов киевского режима потери у противника действительно серьезные. И да, это был резерв ВСУ, который планировали перебросить в Авдеевку», - Поддубный.

Американский блогер опубликовал первые снимки поврежденных HIMARS

Бахмутское направление

Запорожское направление

Донецкое направление

Херсонское направление

ВС РФ провели серию наступательных действий на юге в районе населенного пункта Опытное, активно применяя фугасные авиабомбы и задействуя артиллерию, уничтожено несколько единиц западной техники ВСУ.Кроме того, российские ракетчики нанесли удар «Искандерами» по пунктам выгрузки личного состава ВСУ в населенном пункте Селидово. Информацию об атаке подтвердил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.Мосийчук добавил, что в результате ударов ранения получили украинские военные, однако количество пострадавших не привел.Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале рассказал, что личный состав ВСУ, по которому был нанесен удар, оказался резервом, направленным для переброски в Авдеевку.ВС РФ продвинулись со стороны Хромового и штурмуют украинские позиции в районе Богдановки, применяя артиллерийские установки и БМП (боевая машина пехоты-прим.ред). Продвижение зафиксировано по трассе О0506 (дорога на Часов Яр). ВСУ сосредотачивают живую силу и технику в районе Краматорска, включая два десятка танков, самоходные артиллерийские установки и БМП.ВС РФ атаковали позиции ВСУ со стороны Новопокровки и западнее от села Работино, в результате чего, из ПТРК (противотанковый ракетный комплекс – прим.ред) был уничтожен военный вертолёт ВСУ.Под обстрелами украинские позиции в Малых Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Красном и Малиновке, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Российские силы заблокировали укрепрайоны ВСУ на южных окраинах Георгиевки. Восточная часть Новомихайловки перешла под огневой контроль ВС РФ. ВСУ атакуют российские позиции в Марьинке и ДонецкеРоссийские бойцы создают трудности ВСУ в районе Крынок: лодки противника топятся российскими дронами, в связи с чем украинские силы испытывают трудности с обеспечением продуктами и боеприпасами.