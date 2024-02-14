В ДНР раскритиковали приезд Киркорова в республику, назвав это мерой для «отмены отмены»

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Напомним, накануне народный артист России Филипп Киркоров приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Певец также привез подарки для военных, а трем из них пообещал помощь с протезами.
Гагин задался вопросом, зачем же Киркоров все-таки приехал в республику. По словам Гагина, патриотизм и желание помочь должны исходить из сердца. По мнению советника главы ЛНР, певец мог приехать намного раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса, которые понимают значимость спецоперации для России и желающие поддержать российских бойцов.
Негативные последствия участия в «голой вечеринке», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой, больше всего отразились на Филиппе Киркорове. Из-за отмены концертов его убытки оцениваются в 50 миллионов рублей.
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Гагин задался вопросом, зачем же Киркоров все-таки приехал в республику. По словам Гагина, патриотизм и желание помочь должны исходить из сердца. По мнению советника главы ЛНР, певец мог приехать намного раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса, которые понимают значимость спецоперации для России и желающие поддержать российских бойцов.
«Понятно, что этот приезд - вынужденная мера для "отмены отмены", и крайне сомнительно, что случилось искреннее осознание», - уверен Гагин.
Негативные последствия участия в «голой вечеринке», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой, больше всего отразились на Филиппе Киркорове. Из-за отмены концертов его убытки оцениваются в 50 миллионов рублей.
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Элина Позднякова