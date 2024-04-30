В ДНР рассказали о минировании ВСУ окраин Донецка немецкими минами

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Украинские военные минируют окраины Донецка и Горловки немецкими кумулятивными минами. Эти снаряды детонируют от вибрации и при взаимодействии с металлом.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, минирование окраин Донецка в последние дни производится украинскими вооружёнными формированиями дистанционно. Кумулятивные мины производства Германии реагируют не только на металл и вибрацию, но и на работающие поблизости электронные устройства.
Кимаковский отметил, что до недавнего времени ВСУ использовали в основном противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» и противотанковые мины ПТМ-1. Минирование ими осуществлялось при помощи ствольной или реактивной артиллерии.
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