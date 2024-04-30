Стало известно, что ВСУ прячут мины в трупах животных

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Вооруженные силы Украины маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных. Об этом рассказал инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» в беседе с РИА Новости.
«Убивают собаку, берут «ПТМку» (противотанковую мину с дистанционным датчиком цели, которая реагирует на изменение магнитного поля вокруг боеприпаса - ред.) снарядную. Бросают, как будто просто труп животного валяется вдоль дороги. Ты же не будешь труп далеко обходить? На 1,5 метра мина реагирует», — рассказал собеседник агентства.«Улуй» отметил, что данный метод минирования давно известен и является крайне распространенным.
Ранее стало известно, что убитый в Германии украинец оказался десантником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак