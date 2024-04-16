Пенсионерка пострадала при подрыве мины «Лепесток» в Горловке

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Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток» в Горловке в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что пострадала пенсионерка 1958 года рождения. Она случайно наступила на мину, которая приводится в действие от нажатия.
По данным СЦКК, с февраля 2022 года 155 человек, включая 10 детей, подорвались на минах типа «Лепесток». Трое из них скончались от полученных травм.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные и наёмники маскируются под мирных жителей в Херсоне, селятся в их квартиры и грабят нажитое.
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По данным СЦКК, с февраля 2022 года 155 человек, включая 10 детей, подорвались на минах типа «Лепесток». Трое из них скончались от полученных травм.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные и наёмники маскируются под мирных жителей в Херсоне, селятся в их квартиры и грабят нажитое.
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Анастасия Чинкова