В ДНР сообщили об уничтожении бойцов «Азова»* у Часова Яра

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Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что воздушно-космические силы России уничтожили большую группу бойцов спецбригады «Азов»* на окраинах Часова Яра, передает ТАСС.
Кимаковский отметил, что большинство бойцов находились в жилой застройке. По его словам, они были уничтожены вместе с опорниками.
Советник главы ДНР рассказал, что количество погибших достигает нескольких сотен. Точное их число трудно назвать по причине того, что они похоронены под завалами многоэтажек, добавил Кимаковский.
Ранее представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что боевики националистического формирования «Азов»*, большое число которых ранее наблюдалось в центре Харькова, покинули город.
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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
Советник главы ДНР рассказал, что количество погибших достигает нескольких сотен. Точное их число трудно назвать по причине того, что они похоронены под завалами многоэтажек, добавил Кимаковский.
Ранее представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что боевики националистического формирования «Азов»*, большое число которых ранее наблюдалось в центре Харькова, покинули город.
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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
Екатерина Коршунова