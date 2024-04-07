ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями

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Над территориями Белгородской и Брянской областей были перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно сообщению ведомства, действия произошли седьмого апреля около 16:00 по московскому времени, когда была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА на объекты в России.
Дежурные средства противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей.
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