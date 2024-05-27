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В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

Росгвардия: в ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
27 мая 2024, 10:44
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семь подозреваемых в пособничестве украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации источника, задержание преступников произошло благодаря данным, полученным от военной контрразведки. Уточняется, что также были задержаны двадцать шесть человек, которые осуществляли призывы к террористической и экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике сотрудники Росгвардии задержали оператора дрона по подозрению в пособничестве ВСУ. Он пытался скрыться, но был задержан.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Британии сделали неожиданное заявление о России
Куртен: Запад должен остановить конфликт на Украине и заключить мир с Россией
27 мая 2024, 10:33

Фото: iStock/ffikretow

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в социальной сети X, что Западу необходимо восстановить мирные отношения с РФ и перестать проводить политику эскалации конфликта на Украине.
Политик призвал прекратить поставку Киеву вооружений. Куртен утверждает, что это не приносит выгоду британским гражданам, так как границы государства остаются незащищенными, а социальная сфера постоянно ухудшается.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Освобождение ВС РФ Белогоровки и зачистка Нетайлово от ВСУ: последние новости СВО
Марочко: За неделю ВС РФ освободили в ДНР Белогоровку, Клещеевку и Андреевку
27 мая 2024, 09:46

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России продолжает наступать по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции: штурмует Часов Яр, Волчанск, Красногоровку. Также ВС РФ расширили зону контроля на линии Котляровка — Кисловка — Ивановка.
Последние новости с полей российской спецоперации приводит «Радио 1».

«В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Старица Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки войск освободили в ДНР три населенных пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку», — написал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Северское направление


По данным украинского Telegram-канала «Офицер», армия России имеет значительные успехи в Белогоровке. Уточняется, что ВСУ вынуждены были покинуть село после почти двухлетних ожесточенных боёв. Российские военкоры считают, что потеря населенного пункта ВСУ произошла после вынужденного снятия резервов украинской армии для отправки их в Харьковскую область.

После успехов в Белогоровке штурмовые подразделения ВС РФ нанесли удар во фланг противника в районе Григоровки.

Харьковское направление


Армия России расширила контроль территории под Липцами между Глубоким и Травянским водохранилищем до СТ «Лира». ВС РФ сумели продвинуться южнее села Лукьянцы, тем самым выровняли фланг для широкого наступления на Липцы.

При этом в районе Волчанска продолжаются бои. Под Харьковом российским военным удалось уничтожить украинские подкрепления. Также наносятся удары по РСЗО ВСУ, которые обстреливали Белгородскую область.

На одном из участков продвижение составило до 500 метров в глубину. Противник ожидает на Сумском направлении активизации боевых действий в целях создания ВС России буферной зоны.

Донецкое направление


Российские военные ведут ожесточённые бои в Красногоровке, где уже продвинулись к Центральной улице. Тем временем ВСУ покидают микрорайон «Восточный».

Нетайлово армия России уже полностью зачистила от ВСУ, а российские бойцы установили флаг России в центре населённого пункта и на его западной окраине. Украинский военный ресурс DS подтверждает, что армия России заняла населённый пункт.

Далее российским войскам предстоит битва за Карловку. Также ВС РФ окончательно зачистили населённый пункт Уманское. Идут бои на подступах к Яснобродовке. Продолжается продвижение российских войск по направлению к населённому пункту Сокол.


Сватово-Купянское направление


Здесь наши войска расширили зону контроля на линии Котляровка — Кисловка — Ивановка. Украинские военные ресурсы сообщают, что успех российской армии на данном направлении создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления ВС РФ на запад.

Времевское направление


В Урожайном российские штурмовики заняли несколько строений по улице Центральной в южной части населенного пункта. Сейчас они там закрепляются.

Кроме того, российские спецподразделения активно продвигаются западнее Урожайного и уже взяли под контроль участок местности до 700 м в глубину и 700 м по фронту.

При этом в Старомайорском с боями удалось занять шесть домов по улицам Третья и Первая.

Часовоярское направление


В Часов Яре идут уличные бои. Армия России штурмует восточную окраину города, освобождая здания в направлении канала Северский Донец — Донбасс. ВС РФ аккумулируют силы для продолжения дальнейшего движения на флангах города.

Тем временем в Клещеевке ВСУ ещё пытаются сохранять контроль части позиций на высотах, но уже готовят запасные рубежи. ВС РФ занимают лесопосадки.

Авдеевское направление


Западнее Авдеевки российские подразделения расширяют зону контроля южнее Очеретинского выступа у Соловьево. Зафиксировано продвижение западнее Уманского и на юго-запад от Уманского.

Тем временем американский Институт изучения войны сообщил, что Россия концентрирует войска в Белгородской области в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский. Отсюда ВС РФ могут начать наступление в сторону Золочева и Богодухова к северо-западу от Харькова или на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р-45, соединяющей Богодухов и Сумы. Кроме того, российские силы концентрируются в Курской и Брянской областях около границы с Сумской областью.

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В ДНР рассказали о строительстве новых предприятий на месте «Азовстали»
Глава ДНР Пушилин: на месте «Азовстали» могут создать новые предприятия
27 мая 2024, 09:31

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что территорию металлургического завода «Азовсталь» в будущем могут рекультивировать и создать там промышленный парк. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».
По словам политика, данное предприятие уже не нужно региону таким, каким оно было. Пушилин отметил, что восстановление завода экономически нецелесообразно из-за полученных повреждений.

Глава ДНР заключил, что территория «Азовстали» будет зачищена под промышленный парк или малые промышленные предприятия. Примечательно, что несколько лет назад вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что «Азовсталь» сможет работать в качестве промышленного парка или места отдыха для жителей Мариуполя.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#предприятия
#днр
#рф
#пушилин
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Впервые с начала СВО ВСУ попытались атаковать популярный российский курорт
Кондратьев: БПЛА ВСУ пытались атаковать объекты в Геленджике
27 мая 2024, 09:00

Фото: iStock/Alexander Trikhonyuk

Украинские беспилотники попытались атаковать Геленджик впервые с начала СВО, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
По словам Кондратьева, вражеские дроны пытались атаковать город в ночь на 27 мая.

«Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен», — заявил глава региона.

По предварительной информации, в результате ночной атаки никто не пострадал. На месте происшествия продолжают свою работу сотрудники оперативных и специальных служб, заключил Кондратьев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы ПВО РФ сбили 12 вражеских БПЛА в небе над российскими регионами.

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#беспилотник
#пво
#краснодарский край
#всу
#сво
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Оператор БПЛА уничтожил более 300 бойцов ВСУ, обогнав по эффективности героя СССР Зайцева
Оператор FPV-дронов ликвидировал более 300 бойцов ВСУ
27 мая 2024, 08:45

Фото: iStock/vadimrysev

Оператор FPV-дронов уничтожил более 300 вражеских боевиков, об этом рассказал инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет» в интервью для РИА Новости.
«Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева», — рассказал российский военный.

По его словам, сейчас мы находимся на пороге войны будущего.

В ходе битвы за Сталинград герой СССР Василий Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 гитлеровских снайперов. По словам же собеседника агентства, результативность современных операторов беспилотников уже превысила показатели Зайцева.

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#вс рф
#бпла
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Ближайшие 30 лет: Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО
27 мая 2024, 08:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что Украина может не стать членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.
«Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет», — приводит цитату Шольца РИА Новости.

Ранее Шольц также выступил против того, чтобы позволить Киеву наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации. Немецкий канцлер напомнил, что Берлину передавал Киеву оружие на чётких условиях, которые не включают в себя удары по РФ.

Шольц также отметил, что политика Германии в отношении специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы не дать конфликту перерасти в третью мировую войну.

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#нато
#украина
#олаф шольц
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В ЛНР за три года извлекли останки свыше 1,2 тыс. человек, убитых ВСУ
В ЛНР нашли захоронения 1,2 тыс. мирных жителей, погибших от обстрелов ВСУ
27 мая 2024, 08:25

Фото: iStock/Manudri

С 2021 года членам межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии удалось извлечь из массовых захоронений останки свыше 1,2 тыс. мирных жителей, которые были убиты в результате обстрелов ВСУ. Об этом рассказала руководитель МРГ, омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока, её слова передаёт ТАСС.
«На 1 мая 2024 года в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, подняты останки 1 209 жертв украинской агрессии. Идентифицировано более 55%», — рассказала Сорока.

По её словам, работы по идентификации тел ведутся ежедневно. Регулярно появляются новые данные, благодаря которым родственники имеют возможность почтить память погибших, установить их место захоронения и получить соответствующие выплаты.

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#данные
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#лнр
#солдат
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В Оренбургской области упал беспилотник
РИА: беспилотник упал под Орском в Оренбургской области
27 мая 2024, 08:10

Фото: iStock/aapsky

БПЛА упал под Орском в Оренбургской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
По информации властей, гражданские объекты не получили повреждений. Уточняется, что также никто из жителей не пострадал.

Данные о принадлежности дрона и иные подробности о произошедшем не называются.

Напомним, прошлой ночью над территорией России средства противовоздушной обороны сбили и перехватили двенадцать украинских беспилотников. Примечательно, что шесть вражеских дронов было сбито и перехвачено над территорией Орловской области. Четыре дрона ликвидировали в небе над Краснодарским краем.

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#данные
#рф
#беспилотник
#дрон
#всу
#спецоперация
#сво
#оренбургская область
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12 украинских дронов попытались атаковать территорию РФ минувшей ночью
Минобороны РФ: 12 украинских БПЛА сбили над территориями РФ минувшей ночью
27 мая 2024, 07:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью над территориями России средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что шесть вражеских дронов сбито и перехвачено над территорией Орловской области. При этом четыре беспилотника уничтожили в небе над Краснодарским краем. Ещё по одному украинскому БПЛА сбито над Брянской и Белгородской областями.

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#бпла
#всу
#пво
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