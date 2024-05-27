В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

Фото: iStock/???? ??????
Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семь подозреваемых в пособничестве украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации источника, задержание преступников произошло благодаря данным, полученным от военной контрразведки. Уточняется, что также были задержаны двадцать шесть человек, которые осуществляли призывы к террористической и экстремистской деятельности.
Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике сотрудники Росгвардии задержали оператора дрона по подозрению в пособничестве ВСУ. Он пытался скрыться, но был задержан.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ
ФСБ задержала жителя Крыма за пособничество ВСУ
В ДНР рассказали о строительстве новых предприятий на месте «Азовстали»
Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике сотрудники Росгвардии задержали оператора дрона по подозрению в пособничестве ВСУ. Он пытался скрыться, но был задержан.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ
ФСБ задержала жителя Крыма за пособничество ВСУ
В ДНР рассказали о строительстве новых предприятий на месте «Азовстали»
Екатерина Коршунова