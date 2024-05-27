Фото: сайт Кремля
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что территорию металлургического завода «Азовсталь» в будущем могут рекультивировать и создать там промышленный парк. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».
По словам политика, данное предприятие уже не нужно региону таким, каким оно было. Пушилин отметил, что восстановление завода экономически нецелесообразно из-за полученных повреждений.
Глава ДНР заключил, что территория «Азовстали» будет зачищена под промышленный парк или малые промышленные предприятия. Примечательно, что несколько лет назад вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что «Азовсталь» сможет работать в качестве промышленного парка или места отдыха для жителей Мариуполя.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Глава ДНР заключил, что территория «Азовстали» будет зачищена под промышленный парк или малые промышленные предприятия. Примечательно, что несколько лет назад вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что «Азовсталь» сможет работать в качестве промышленного парка или места отдыха для жителей Мариуполя.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова