В Донецке при обстреле ВСУ ранена 12-летняя девочка

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При обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск пострадала 12-летняя школьница. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что девочка является ученицей 108-ой школы Петровского района. Она была ранена осколками упавшего украинского снаряда при обстреле ВСУ гражданской инфраструктуры.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника на регион. Дрон сбросил взрывное устройство в Судже, ранив местного жителя. Его оперативно доставили в больницу, оказали медицинскую помощь, но мужчина не смог выжить от полученных ранений.
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Анастасия Чинкова