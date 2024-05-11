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Старовойт: один человек погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ

11 мая 2024, 15:14
Фото: iStock/Robert Nieznanski

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram-канале, что из-за атаки украинского беспилотника в регионе погиб один человек.
Уточняется, что дрон ВСУ сбросил взрывное устройство в Судже, в результате чего ранения получил один местный житель. Его оперативно госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Однако мужчина не смог выжить. Губернатор Курской области передал глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.



Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, погиб мирный житель. Еще четыре человека получили ранения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города
11 мая 2024, 16:08

Фото: сайт Кремля

Необходимо восстановить историческую справедливость и освободить все русские города в ходе СВО. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава ДНР Денис Пушилин.
С 2014 года Россия не меняет свою позицию касаемо русских городов, в которых продолжают находиться наши люди. Конечно, часть населения введена в заблуждение украинской пропагандой, но большинство жителей являются русскими людьми, у которых есть родственники и в других регионах России. Поэтому российская сторона не может оставить эти города украинским нацистам, заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что речь идёт о тех городах, которые в 2014 году выступили против переворота в Киеве. В частности, это Харьков, Одесса и Днепропетровск.

Говоря о мирных переговорах, Пушилин отметил, что точные сроки назвать невозможно из-за сложности ситуации. Однако то, что документы будут подписаны, – это точно.

В заключение Пушилин подчеркнул, что лично для него самым приемлемым исходом была бы полная капитуляция со стороны Украины.

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В Донецке сообщили о жертвах удара ВСУ по ресторану в день юбилея ДНР
Глава ДНР Пушилин: три человека погибли при обстреле ВСУ по ресторану в Донецке
11 мая 2024, 15:50

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что три человека погибли в результате обстрела ресторана «Парадиз» в Донецке. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Уточняется, что ещё восемь человек, включая ребёнка, пострадали. По словам главы ДНР, в зоне происшествия было зафиксировано несколько прилетов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS Ленинский район административного центра ДНР, недалеко от места происшествия шла подготовка к автопробегу по случаю 10-летия Дня республики.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«РВ»: полиция и ТЦК покинули Волчанск, в городе хаос
11 мая 2024, 15:08

Фото: iStock/olegda88

Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и полиция покинули Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что ТЦК и полиция ушли из Волчанска, поэтому в настоящее время в городе творится хаос – местные жители грабят всё, что могут.

Также появляются сообщения о том, что российские военные уже находятся на подходе к городу.

ВС РФ начали активные наступательные действия в Харьковской области. В субботу, 11 мая, им удалось освободить сразу пять населённых пунктов в этом регионе Украины.

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#харьковская область
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Зеленский негативно отреагировал на анонс нового пакета помощи Украине
Зеленский заявил, что Украине недостаточно одних лишь анонсов западной помощи
11 мая 2024, 15:04

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одних анонсов западных стран о выделении новых пакетов помощи Киеву недостаточно. Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению лидера киевского режима, действительно полезным пакетом помощи Украине является напрямую поставленное стране оружие.

Ранее аналитик Марк Эпископос в статье для газеты Hill написал, что Вашингтон должен как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним трудные решения.

Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

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#джо украина
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ВС РФ уничтожили три танка Leopard в зоне СВО
11 мая 2024, 14:56

Фото: iStock/dr_evil

Российские войска уничтожили три немецких танка Leopard в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что боевые машины были уничтожены в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск.

В результате операции ВС РФ были ликвидированы до 550 украинских военнослужащих, четыре танка, среди которых три Leopard, американский бронетранспортёр М11 и шесть автомобилей.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщали, что украинские войска стали гораздо чаще сдаваться в плен российским военным, наступающим на Харьковском направлении. А успехи Армии России на данном участке фронта высоко оценили американские эксперты.

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#всу
#танки
#минобороны рф
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В офисе Зеленского хотят окончательного принятия «формулы мира» на саммите в Швейцарии
Подоляк: Украина планирует в Швейцарии окончательно договориться о формуле мира
11 мая 2024, 14:47

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев на саммите в Швейцарии по Украине намерен добиться окончательного принятия так называемой «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Der Standard.
Подоляк отметил, что Украина планирует увеличить количества стран, поддерживающих эту формулу, а также определить возвращение государства к соблюдению международного права. По его словам, прямые переговоры с Москвой «принципиально невозможны», по этой причине важно продвигать «формулу мира».

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ остается открытой к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса.

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#переговоры
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В Донбассе нашли массовое захоронение мирных жителей со следами пыток
Пушилин: В Донбассе нашли массовое захоронение мирных жителей со следами пыток
11 мая 2024, 14:21

Фото: iStock/Nirut Punshiri

На территории Донбасса следователи обнаружили массовое захоронение мирных жителей со следами пыток, об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью для РИА Новости.
«Сейчас и правоохранительные органы, и Следственный комитет работают над выявленными массовыми захоронениями гражданских лиц с признаками пыток. Сейчас проводится оперативная работа, проходят следственные мероприятия, более детальная информация будет уже позже», — рассказал Пушилин.

Напомним, ещё в марте 2022 года массовые захоронения мирных жителей были обнаружены на территории Луганской Народной Республике. Сообщалось, что в безымянных могилах находят останки тысяч жертв киевского режима. Только на склоне горы Сокологоровки обнаружили 80 трупов, которые местные жители откопали и похоронили по-человечески.

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#денис пушилин
#донбасс
#труп
#следователи
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При обстреле кафе в Донецке, по предварительным данным, погиб человек
Следствие: при обстреле кафе в Донецке, по предварительным данным, погиб человек
11 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, погиб мирный житель. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что еще четыре человека получили ранения. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS Ленинский район административного центра ДНР, недалеко от места происшествия шла подготовка к автопробегу по случаю 10-летия Дня республики.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#спецоперация
#атака
#пострадавший
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На Украине признали неуязвимость «танков-мангалов» для дронов ВСУ
Экс-полковник СБУ Стариков: танки-мангалы ВС РФ неуязвимы для дронов ВСУ
11 мая 2024, 13:40

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские «танки-мангалы» неуязвимы для украинских беспилотников на поле боя. Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что FPV-дроны в настоящее время являются основным оружием украинских войск. Однако так называемый «танк-мангал» оказался неуязвимым для них.

Стариков посчитал парадоксальным, что такие танки, оснащённые дополнительной бронёй, показывают высокую эффективность на поле боле.

Ранее о мощности российского танка также сообщал военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. По его словам, украинские войска тратят очень много FPV-дронов, чтобы бороться с «царь-мангалом», оснащённым необычной бронёй.

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МО: ВС РФ освободили пять населённых пунктов в Харьковской области

Наступление ВС РФ на Харьков, эвакуация из Волчанска: Последние новости СВО
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