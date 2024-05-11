Старовойт: один человек погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram-канале, что из-за атаки украинского беспилотника в регионе погиб один человек.
Уточняется, что дрон ВСУ сбросил взрывное устройство в Судже, в результате чего ранения получил один местный житель. Его оперативно госпитализировали и оказали необходимую помощь.
Однако мужчина не смог выжить. Губернатор Курской области передал глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, погиб мирный житель. Еще четыре человека получили ранения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Однако мужчина не смог выжить. Губернатор Курской области передал глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, погиб мирный житель. Еще четыре человека получили ранения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова