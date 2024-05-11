В Донбассе нашли массовое захоронение мирных жителей со следами пыток

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На территории Донбасса следователи обнаружили массовое захоронение мирных жителей со следами пыток, об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью для РИА Новости.
«Сейчас и правоохранительные органы, и Следственный комитет работают над выявленными массовыми захоронениями гражданских лиц с признаками пыток. Сейчас проводится оперативная работа, проходят следственные мероприятия, более детальная информация будет уже позже», — рассказал Пушилин.
Напомним, ещё в марте 2022 года массовые захоронения мирных жителей были обнаружены на территории Луганской Народной Республике. Сообщалось, что в безымянных могилах находят останки тысяч жертв киевского режима. Только на склоне горы Сокологоровки обнаружили 80 трупов, которые местные жители откопали и похоронили по-человечески.
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Евгения Парфентьева