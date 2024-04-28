В Европе заявили о плане России по уничтожению поставленного Украине оружия

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Россия пытается уничтожить западное оружие, переданное Украине. Об этом журналист Кристоф Ваннер заявил в репортаже для немецкого телеканала Welt.
По его словам, российские войска пытаются уничтожить всё переданное Западом оружие ещё до того, как оно попадёт на фронт.
В настоящее время, по словам журналиста, Россия наносит удары по стратегическим украинским объектам, важным для продолжения конфликта. В том числе, ВС РФ нацелены на железнодорожную сеть Украины.
Ранее Ваннер заявлял, что переданные Киеву ракеты ATACMS никак не изменят ход развития конфликта.
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В настоящее время, по словам журналиста, Россия наносит удары по стратегическим украинским объектам, важным для продолжения конфликта. В том числе, ВС РФ нацелены на железнодорожную сеть Украины.
Ранее Ваннер заявлял, что переданные Киеву ракеты ATACMS никак не изменят ход развития конфликта.
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Анастасия Чинкова