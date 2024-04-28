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Казахстан опроверг обвинения в передаче авиационной техники на нужды ВСУ

«Казспецэкспорт» опроверг информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники
28 апреля 2024, 10:53
Фото: iStock/javarman3

Фото: iStock/javarman3

Оборонное предприятие Казахстана «Казспецэкспорт» заявило, что не продавало Киеву списанную авиацию, об этом сообщает Sputnik Казахстан.


«Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом», — заявили ​в пресс-службе предприятия, уточнив, что списанную технику никаким иностранным компаниям не продавали.

В «Казспецэкспорт» также уточнили, что компания пристально следит за утилизацией вышедшей из строя техники. Её рубят, дробят таким образом, что дальнейшему восстановлению она не подлежит.

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#казахстан
#украина
#авиация
В Европе заявили о плане России по уничтожению поставленного Украине оружия
Welt: ВС РФ пытаются уничтожать западное оружие ещё до его попадания на фронт
28 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Россия пытается уничтожить западное оружие, переданное Украине. Об этом журналист Кристоф Ваннер заявил в репортаже для немецкого телеканала Welt.
По его словам, российские войска пытаются уничтожить всё переданное Западом оружие ещё до того, как оно попадёт на фронт.

В настоящее время, по словам журналиста, Россия наносит удары по стратегическим украинским объектам, важным для продолжения конфликта. В том числе, ВС РФ нацелены на железнодорожную сеть Украины.

Ранее Ваннер заявлял, что переданные Киеву ракеты ATACMS никак не изменят ход развития конфликта.

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Кимаковский сообщил о нахождении в Авдеевке захоронений мирных жителей со следами пыток

«Плацдарм для атак»: Запад раскрыл жуткие последствия для Киева после потери Часов Яра
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Кимаковский сообщил о нахождении в Авдеевке захоронений мирных жителей со следами пыток
28 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что захоронения мирных жителей со следами пыток были обнаружены в Авдеевке. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что руки погибших были связаны за спиной, а ноги перемотаны скотчем. Кимаковский выразил мнение, что с наибольшей вероятностью перед гибелью эти люди пережили пытки.

Советник главы ДНР уточнил, что, судя по характеру захоронений, все они были сделаны в спешке.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Глава СК поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону
28 апреля 2024, 10:46

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана специальной военной операции и его супруги в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Бастрыкин также поручил дать правовую оценку высказываниям злоумышленников. В правоохранительных органах подтвердили, что им поступила информация о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне.

Однако в полиции не уточнили точную причину, из-за которой возник конфликт. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

Напомним, в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону преступники избили ветерана специальной военной операции и его жен. У женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные травмы головы.

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«Плацдарм для атак»: Запад раскрыл жуткие последствия для Киева после потери Часов Яра
CBC: Потеря Киевом Часов Яра сделает его плацдармом для наступлений ВС России
28 апреля 2024, 10:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Потеря Киевом Часов Яра сделает город плацдармом для атак российской армии, об этом сообщает канадский новостной канал CBC.
«Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере», — сообщили в материале издания.

По словам автора статье, именно эти населённые пункты являются главными укрепрайонами в украинской обороне Донбасса.

Обозреватель также уточнил, что после освобождения Часов Яра российские войска выйдут на Славянски и Краматорск, после которых ВС РФ смогут освободить весь Донбасс.

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#вс рф
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Риттер: ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают от российских РЭБ
28 апреля 2024, 10:22

Фото: iStock/petervician

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS, которые применяют ВСУ, во время полета внезапно теряют цель и падают из-за российских систем РЭБ. Об этом Риттер сообщил в интервью журналисту Гарланду Никсону.
По словам экс-разведчика, по этой причине об американских ракетах на Украине ничего не слышно. Риттер утверждает, что как только солдаты украинской армии нажимают пусковую кнопку, ракета летит в никуда, так как ее подавляют станции радиоэлектронной борьбы.

Риттер пояснил, что системы РЭБ глушат сигнал GPS, который наводит ее на цель, после чего ракета сбивается с пути.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что США хотят заполучить «самолет Судного дня», который смог бы работать без GPS-навигации. Леонков подчеркнул, что Вашингтон пытается обновить свою систему воздушной разведки из-за страха, что Россия может сбить американские космические аппараты противоспутниковым оружием.

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#солдаты
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#зеленский
#украина
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ВС РФ поразили украинскую электроподстанцию под Харьковом
Подполье: ВС РФ ударили в район электроподстанции в Харьковской области
28 апреля 2024, 09:02

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Российские силы ударили по электроподстанции в Харьковской области, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«12:00, пгт Боровая, прилёты в район подстанции. Электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь практически не работает», — заявил Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Ранее Лебедев сообщил об ударе Вооружённых сил РФ по заводу и отелю, в котором проживали иностранные наёмники, воевавшие на стороне ВСУ. По его информации, удар пришёлся по Cудостроительному заводу имени 61 коммунара, а также по гостинице, в которой размещались говорившие на английском военные. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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РИА Новости: боец СВО из Сербии не получил выплаты за два ранения

WP: Зеленский занизил число потерь в рядах ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых
#сво
#вс рф
#всу
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WP: Зеленский занизил число потерь в рядах ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых
28 апреля 2024, 08:50

Фото: сайт Кремля

Данные президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ с начала боевых действий были значительно преуменьшены. Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что украинский лидер мог значительно уменьшить данные о якобы 31 тысяче уничтоженных украинских боевиков, чтобы не препятствовать мобилизационным мероприятиям, которые и без того проходят крайне тяжело. Это поясняется тем, что после одобрения нового пакета помощи на 61 миллиард долларов американское руководство стало оказывать давление на Украину.

США обеспокоены тем, что сдержать планируемое наступление ВС РФ без нового призыва на Украине не удастся. В материалах издания сообщается, что возобновление поставок оружия позволит киевскому режиму задержать российских военных на некоторое время. При этом Украина вряд ли вернет утраченные территории минимум до следующего года из-за острого дефицита солдат.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Боец СВО из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за ранения
#сша
#оружие
#данные
#украина
#владимир зеленский
#сво
#вс рф
#мобилизация
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Боец СВО из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за ранения
РИА Новости: боец СВО из Сербии не получил выплаты за два ранения
28 апреля 2024, 08:28

Фото: iStock/Sinenkiy

Сербский доброволец Александр Йокич, защищающий Донбасс с 2021 года и участвовавший в боях за Мариуполь и под Угледаром, пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, которые были получены в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Йокич приехал в ДНР сразу же после окончания школы. Он участвовал в боях за Мариуполь и в марте 2022 года был тяжело контужен.

Второе ранение военный получил в мае того же года во время штурма «Азовстали». Сербский доброволец спасал раненых сослуживцев и попал под минометный обстрел.

Как рассказал Йокич, за первое ранение ему пообещали выплату при условии, что он получит российское гражданство, перечислять бойцу выплаты за второе ранение отказались, так как он якобы травмировался по неосторожности, а не из-за обстрела.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных

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#выплаты
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#обстрел
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Осуждённому в Киргизии бойцу СВО предоставят временное убежище в РФ
28 апреля 2024, 08:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Участнику специальной военной операции из Киргизии Аскару Кубанычбеку уулу предоставят временное убежище в России, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«Еще до начала спецоперации Аскар жил в России и работал в киноиндустрии. В 2022 году он добровольцем направился в зону боевых действий. В Киргизию вернулся из-за болезни отца, был подвергнут уголовному преследованию и обвинен в наемничестве», — рассказала Волк.

На Родине военного обвинили в наёмничестве и подвергли уголовному преследованию за участие в специальной военной операции.

Как сообщила Волк, 18 апреля у Аскара приняли документы для предоставления временного убежища в России.

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#киргизия
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