Казахстан опроверг обвинения в передаче авиационной техники на нужды ВСУ

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Оборонное предприятие Казахстана «Казспецэкспорт» заявило, что не продавало Киеву списанную авиацию, об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом», — заявили в пресс-службе предприятия, уточнив, что списанную технику никаким иностранным компаниям не продавали.
В «Казспецэкспорт» также уточнили, что компания пристально следит за утилизацией вышедшей из строя техники. Её рубят, дробят таким образом, что дальнейшему восстановлению она не подлежит.
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