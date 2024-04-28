«Плацдарм для атак»: Запад раскрыл жуткие последствия для Киева после потери Часов Яра

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Потеря Киевом Часов Яра сделает город плацдармом для атак российской армии, об этом сообщает канадский новостной канал CBC.
«Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере», — сообщили в материале издания.
По словам автора статье, именно эти населённые пункты являются главными укрепрайонами в украинской обороне Донбасса.
Обозреватель также уточнил, что после освобождения Часов Яра российские войска выйдут на Славянски и Краматорск, после которых ВС РФ смогут освободить весь Донбасс.
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Евгения Парфентьева