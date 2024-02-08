В Германии предупредили, что Украина вскоре столкнется с серьезной нехваткой вооружения

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина совсем скоро может столкнуться с серьёзным дефицитом вооружения и боеприпасов. Об этом он написал в авторской колонке «Победа России в Украине поставит под угрозу всех нас» для Wall Street Journal.
«Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить», - заявил Шольц.
Ранее депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Он считает необходимым удовлетворить требования Киева и предоставить украинским властям крылатые ракеты Taurus. Однако немецкий депутат отметил, что Шольц не согласится пойти на такой шаг и ищет любые оправдания для своего несогласия.
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