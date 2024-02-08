В Германии раскрыли возможности России для ударов по Украине

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Армия России имеет достаточно ракет для того, чтобы и далее продолжать наносить удары по военным объектам на территории Украины. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в эфире канала Welt.
По его словам, у России достаточно ракет. При этом журналист отметил, что украинские системы противовоздушной обороны не в состоянии справиться со шквалом российских ракет. Он также добавил, что ВСУ испытывают сложности на всех направлениях спецоперации.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что оборонная промышленность Европы не может составить конкуренцию российской, а это приводит к дефициту снарядов в ВСУ.
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«Есть опасения, так как украинцы изначально гордились тем, что они улучшили свою ПВО, однако ракеты все равно прорываются», — заключил Ронцхаймер.
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Элина Позднякова