На Украине заявили об увеличении дезертирства в рядах ВСУ

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Все больше бойцов ВСУ дезертируют из-за того, что перестают надеяться на предоставление необходимого вооружения странами Запада Украине. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на члена украинского разведывательного подразделения Олег Войцеховский.
«Здесь присутствует фатализм. Ситуация обстоит именно так, но нам все равно нужно выполнять наши задания. Количество дезертиров пока невелико, но оно растет», — говорится в статье.
Уточняется, что бойцы ВСУ начинают сомневаться, что союзники предоставят Украине необходимое вооружение в достаточном количестве.
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Элина Позднякова