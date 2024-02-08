В Польше заявили о беспомощности ВСУ перед российскими ударами

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Украинское руководство призналось, что армия находится в очень тяжелом положении из-за острого дефицита снарядов и преимущества ВС РФ в артиллерии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Это драматическая ситуация. У Украины нехватка боеприпасов. Когда я был в Киеве, мне отчетливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией», — отметил Сикорский в интервью TVP Info.
При этом, по его словам, возвращение Дональда Трампа на пост президента США усугубит ситуацию для ВСУ, так как, вероятно, он полностью прекратит финансировать Украину.
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Элина Позднякова