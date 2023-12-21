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Солдаты из Вооруженных сил Украины выражают усталость от продолжающихся боевых действий. По словам журналистки немецкого телеканала ZDF Алисы Юнг, в настоящее время в Киеве ощущается дефицит как военнослужащих, так и боеприпасов.
Она подчеркнула, что украинцы волнуются по поводу приближения зимы и чувствуют усталость от продолжающегося конфликта с Россией.
Юнг отметила, что местные жители вспоминают прошлый год и сильные атаки со стороны России, которые нанесли удар по инфраструктуре. По их мнению, сложная ситуация может повториться. Она также добавила, что продвижение ВСУ почти полностью остановилось, вынуждая украинских военных сконцентрироваться на обороне и выживании в условиях приближающейся зимы.
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«Мнения становятся все более настойчивыми, когда речь заходит о критике президента Украины Владимира Зеленского. Доверие к нему и его правительству стремительно уменьшается», — сообщила Юнг.
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Артем Кузьмин