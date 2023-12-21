На Украине закончились экипажи для немецких танков

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В немецких центрах подготовки украинских бойцов сталкиваются с большими трудностями при обучении управлению танками Leopard 2, сообщил журналист из Die Welt Пауль Ронцхаймер.
Он уточнил, что из-за нехватки личного состава половина доступных мест остается незанята.
Ронцхаймер подчеркнул, что на Украине возникли сложности с мобилизацией, особенно после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости дополнительной мобилизации до полумиллиона человек. Эти слова, по его словам, вызвали шок у местного населения.
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Ронцхаймер подчеркнул, что на Украине возникли сложности с мобилизацией, особенно после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости дополнительной мобилизации до полумиллиона человек. Эти слова, по его словам, вызвали шок у местного населения.
«У нас есть информация из Германии, что в учебных центрах, где проходит обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято всего около половины мест. Это свидетельствует о том, что сейчас не хватает людей для обучения», — отметил Ронцхаймер.Читайте также:
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Артем Кузьмин