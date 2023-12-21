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Пленный военный ВСУ Владимир Штангрет рассказал, что украинским солдатам перед атакой в районе Временского выступа командование выдавало наркотики. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации отмечается, что у агентства в распоряжении также есть результаты экспертизы вещества, найденного на позициях ВСУ, подтверждающие наличие в нём метамфетамина.
На вопрос журналистов, где солдаты брали наркотики, Штангрет ответил: «Начальство где-то доставало. На взвод приносил взводный».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Перед боем выдавали какие-то наркотические вещества. Я толком не знаю, не употреблял сам, потому что я не люблю это - я лучше выпью водки. А товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и дает уверенность в себе, добавляет мужества», — цитирует агентство слова украинского военнопленного.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян