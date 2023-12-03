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Российские военные освободят Одессу для защиты Крыма. Об этом в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector рассказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
Он отметил, что российская сторона прекрасно понимает, что невозможно обеспечить безопасность Крыма в будущем, если Одесса так и останется под контролем Киева. Поэтому при любом исходе конфликта Россия будет бороться за этот город.
Риттер добавил, что в ходе столкновения Украина может лишиться ещё пяти областей, которые позволят России получить полный доступ к Чёрному морю.
Экс-разведчик США уточнил, что в таком предполагаемом исходе виноваты сами украинские власти, которые отказались от проведения переговоров с Россией.
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Риттер добавил, что в ходе столкновения Украина может лишиться ещё пяти областей, которые позволят России получить полный доступ к Чёрному морю.
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Анастасия Чинкова