В Германии заявили, что РФ намерена продолжать СВО до конца 2026 года

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Россия будет продолжать специальную операцию до 2026 года и планирует до ее завершения захватить Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники в немецкой разведке.
«До конца 2024 года Москва планирует установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области», - гласит статья.
При этом до конца 2026 года Россия планирует совершать наступательные действия далее на запад до Днепра, установив контроль над значительной частью Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе над городами Харьков, Днепр и Запорожье.
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