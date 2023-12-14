В Германии заявили, что РФ намерена продолжать СВО до конца 2026 года

Бывший украинский футболист «Динамо Киев» Александр Алиев получил статус участника боевых действий, однако ни одного дня не провел на фронте. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

После того, как об этом стало известно, спортсмена засмеяли, за то, что статус он получил, однако не провел на линии боевого соприкосновения ни одного дня.



Сам же Алиев объяснил, что статуса УБД он удостоился за то, что не сбежал из Киева в первые месяцы начала специальной военной операции, в то время как многие украинцы сделали это.



Александр Алиев в разные годы также играл за российские ФК «Локомотив» и «Спартак». Он имеет двойное гражданство России и Украины. Его родители проживают в России, спортсмен – на Украине. Связь с родителями он не поддерживает.

Элина Позднякова