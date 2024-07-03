В Госдепе США назвали условие увеличения дальности украинских ударов по России

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен назвал условие при котором Украина с разрешения США увеличит дальность ударов по территории России. Об этом сообщает РБК.
По его словам, это произойдет в случае расширения фронта российскими войсками. На сегодняшний день ВСУ могут наносить удары только на 100 км от границы, что намного меньше дальности полета ракет ATACMS — в 300 км.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. По его словам, ВСУ позволено использовать вооружения вблизи границы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима
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Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. По его словам, ВСУ позволено использовать вооружения вблизи границы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима
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Екатерина Коршунова