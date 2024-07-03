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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может завершить украинский конфликт одним звонком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом информирует Bloomberg.
По мнению Стубба, на сегодняшний день Россия якобы сильно зависима от Китая. Финский лидер отметил, что если бы Си Цзиньпин сказал, что пришло время для начала мирных переговоров, то «РФ была бы вынуждена это сделать».
В прошлом году Москва заявила, что связи России и Китая носят стратегический характер и не являются «какой-то зависимостью кого-то».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В прошлом году Москва заявила, что связи России и Китая носят стратегический характер и не являются «какой-то зависимостью кого-то».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова