МО: силы ПВО ночью уничтожили десять беспилотников над тремя регионами России

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Российские системы ПВО прошлой ночью сбили десять украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что дроны противника были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Московской областью. В российском оборонном ведомстве добавили, что дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены 2 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска.
Ранее сообщалось, что военные группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк США Abrams на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Ранее сообщалось, что военные группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк США Abrams на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова