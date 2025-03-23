В Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине

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ВС России расчехлили «Орешник» для ответного удара по Украине после атак на энергетические объекты на территории РФ. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Думаю, «Орешник» расчехлен, листья зашелестели, только осталось главнокомандующему решить, где и когда его применить», — приводит NEWS.ru слова парламентария.
По его словам, целью российских ударов могут стать электростанции Украины, которые работают на угле или жидком топливе. Колесник отметил, что ВС РФ не бьют по гражданским объектам.
Напомним, в четверг, 21 ноября 2024 года, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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