В Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине

Угрозой для всего мира является количество скопившегося на Украине огнестрельного оружия, пишет британское издание The Times. В материале сказано, что республика сегодня лидирует по импорту оружия, что, считают авторы статьи, может привести к огромным проблемам после завершения боевых действий.