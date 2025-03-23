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В Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине

Депутат Колесник: Россия расчехлила «Орешник» для ответного удара по Украине
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

ВС России расчехлили «Орешник» для ответного удара по Украине после атак на энергетические объекты на территории РФ. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Думаю, «Орешник» расчехлен, листья зашелестели, только осталось главнокомандующему решить, где и когда его применить», — приводит NEWS.ru слова парламентария.

По его словам, целью российских ударов могут стать электростанции Украины, которые работают на угле или жидком топливе. Колесник отметил, что ВС РФ не бьют по гражданским объектам.

Напомним, в четверг, 21 ноября 2024 года, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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В Минобороны назвали суточные потери ВСУ в зоне «Центра»
ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне ответственности группы «Центр»
23 марта 2025, 13:34

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

До 500 боевиков потеряли ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». Об этом доложили в Минобороны России в воскресенье, 23 марта.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии», — проинформировали в ведомстве.
В МО РФ добавили, что российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю. Перед этим сообщалось, что ВС РФ освободили от противника село Срибное, Донецкой народной республики. Уточнялось, что населенный пункт находится в Покровском районе региона.

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Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в ДНР
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Срибное в ДНР
23 марта 2025, 12:56

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Населенный пункт Срибное в Донбассе освободила российская армия от боевиков ВСУ. Об этом в воскресенье, 23 марта, доложили в Минобороны РФ.
Отмечено, что пункт освобождали бойцы группировки войск «Центр». Они поразили несколько бригад ВСУ. Суточные потери противника составили свыше 500 единиц живой силы, а также техника, добавили в ведомстве. Срибное находится в Покровском районе Донецкой народной республики. Примерно в десяти километрах по прямой расположена граница с Днепропетровской областью Украины.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В настоящее время между российскими и американскими властями ведется работа по урегулированию конфликта. При этом украинские власти продолжают настаивать на давлении на Москву.

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В Курской области мужчина погиб из-за взрыва мины в кармане
Хинштейн: Мужчина погиб при взрыве мины в Обоянском районе Курской области
23 марта 2025, 12:45

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области погиб местный житель. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Согласно предварительной информации, 51-летний мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который взорвался у него в кармане. Хинштейн уточнил, что населенный пункт, где произошла трагедия, является безопасной зоной, он граничит с Беловским районом.

Врио губернатора региона призвал всех жителей Курской области быть внимательными.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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Bloomberg: Белый дом пока не согласен ограничить поставки оружия Киеву
23 марта 2025, 12:02

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Вашингтон пока не согласен ограничить оружейные поставки для Украины в рамках работы над урегулированием кризиса, пишет агентство Bloomberg.
В конце февраля между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла ссора в Овальном кабинете. Тогда главе киевского режима указали на неуважительное отношение к американской стороне. Между политиками началась перепалка, приведшая к тому, что украинскую делегацию попросили покинуть резиденцию.

Позже поставки приостановили, однако Киев пошел на попятную, принеся извинения союзникам. На данный момент поставки продолжаются. По мнению экспертов, большая численность вооружений на Украине может стать угрозой всему миру.

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Эксперты назвали угрозу для всего мира
The Times: количество скопившегося оружия на Украине является угрозой для мира
23 марта 2025, 11:49

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Угрозой для всего мира является количество скопившегося на Украине огнестрельного оружия, пишет британское издание The Times. В материале сказано, что республика сегодня лидирует по импорту оружия, что, считают авторы статьи, может привести к огромным проблемам после завершения боевых действий.
Аналитики добавляют, что нет точного понимания, какие объемы вооружений циркулируют в стране. Согласно The Times, после окончания конфликта вооружения могут оказаться в Европе, Африке или на Ближнем Востоке.

После начала российской спецоперации в Донбассе НАТО и Евросоюз начали активно поставлять оружие в ВСУ. При этом не раз отмечалось, что боевики, покидая позиции, оставляли на них натовское вооружение.

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